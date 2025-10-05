Скидки
Лямкин: когда Галимов с Яшкиным забивают по 35 голов, им помогает вся команда

Комментарии

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил победу над «Амуром» (3:1) и заявил о командной работе, которая позволяет игрокам набирать очки.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4)     2:1 Ли – 48:57 (5x5)     3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)    

«Побеждать всегда приятно, я доволен, рад. Готовимся к следующему матчу. Чувствую ли, что потихоньку нахожу свою игру? Не хотелось бы ничего говорить, слишком короткий период прошёл. В такой ситуации, как у нас, мы не думаем о личных очках, самое главное – если будут победы, то у всех будут очки.

Я не набираю очки один, мы все друг другу помогаем. Когда забивают Галим [Артём Галимов] с Яшкой [Дмитрием Яшкиным] по 35 голов, вся команда помогает это делать. Если сейчас пойдут голы, мы все будем набирать очки и у нас всё будет хорошо.

Как сохранить победный настрой на следующий матч? Никакого секрета нет, просто отдохнуть, подготовиться хорошо к следующему матчу», — сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Ак Барс» выиграл второй матч подряд у «Амура»
