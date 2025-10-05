Лямкин: когда Галимов с Яшкиным забивают по 35 голов, им помогает вся команда

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил победу над «Амуром» (3:1) и заявил о командной работе, которая позволяет игрокам набирать очки.
«Побеждать всегда приятно, я доволен, рад. Готовимся к следующему матчу. Чувствую ли, что потихоньку нахожу свою игру? Не хотелось бы ничего говорить, слишком короткий период прошёл. В такой ситуации, как у нас, мы не думаем о личных очках, самое главное – если будут победы, то у всех будут очки.
Я не набираю очки один, мы все друг другу помогаем. Когда забивают Галим [Артём Галимов] с Яшкой [Дмитрием Яшкиным] по 35 голов, вся команда помогает это делать. Если сейчас пойдут голы, мы все будем набирать очки и у нас всё будет хорошо.
Как сохранить победный настрой на следующий матч? Никакого секрета нет, просто отдохнуть, подготовиться хорошо к следующему матчу», — сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 5 октября 2025
