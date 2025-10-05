Гатиятулин прокомментировал вторую подряд победу «Ак Барса» над «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в матче с «Амуром» (3:1). Казанский клуб обыграл хабаровскую команду во второй игре кряду. Предыдущий матч завершился крупной победой «Ак Барса» со счётом 5:1.

«Важно было после прошлого матча сыграть с предельной концентрацией. Нам это удалось, будем прибавлять в этом направлении», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В победном матче голами отметились Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семёнов, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке встречи. «Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.