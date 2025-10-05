Гатиятулин прокомментировал вторую подряд победу «Ак Барса» над «Амуром»
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу в матче с «Амуром» (3:1). Казанский клуб обыграл хабаровскую команду во второй игре кряду. Предыдущий матч завершился крупной победой «Ак Барса» со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5) 2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4) 2:1 Ли – 48:57 (5x5) 3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)
«Важно было после прошлого матча сыграть с предельной концентрацией. Нам это удалось, будем прибавлять в этом направлении», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
В победном матче голами отметились Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко и Кирилл Семёнов, забросивший шайбу в пустые ворота в концовке встречи. «Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах.
