Кудашов объяснил, благодаря чему «Динамо» смогло переломить игру с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о гостевой победе в матче с нижегородским «Торпедо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

— Тяжёлая игра для нас, особенно второй период, в третьем забили нужные голы. Как обычно хочу выделить атмосферу в Нижнем Новгороде. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которых сегодня, наверное, было даже больше, чем обычно. Хорошо, что они нас поддержали. Довольны двумя очками. Готовимся дальше.

– В третьем периоде «Динамо» так добавило или у «Торпедо» закончился бензин?
– Ну мы перешли на три звена. Возможно, что за счёт этого получилось увеличить темп. Понимаете, у нас в команде есть ряд игроков, которые любят много играть. Когда мы играем в четыре звена, немного теряются ритм и темп. Про «Торпедо» не могу сказать – устали они или нет. Но я считаю, что мы взвинтили темп за счёт перехода на три звена. В игре были задействованы практически все, но играли три звена.

– Перестановки по составу начались ещё во втором периоде, но сработали только в третьем?
– Да нет. Во втором было много большинства и меньшинства. Поэтому там перестановки в основном шли из-за того, что кто-то играл в меньшинстве. Там у нас были задействованы четыре центра, поэтому пришлось перестраиваться.

– Тем не менее Егор Римашевский практически не выходил во втором и третьих периодах.
– Нет. Почему? Во втором он точно выходил, и в меньшинстве играл. Да и в третьем. Но немного. У нас пара человек совсем мало сыграла. Но приходится иногда выбирать, у кого лучше получается, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

