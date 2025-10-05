Кудашов — о действиях Комтуа на льду: бесконечный вопрос. Можем долго дискутировать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игровом стиле канадского нападающего Макса Комтуа. Форвард отметился дублем в победном матче с «Торпедо» и получил два малых штрафа.

– Максим Комтуа сегодня забросил две шайбы – это хорошо. При этом он дважды удалился, что плохо. То есть можно терпеть эти удаления?

– Хм. Знаете, это такой вечный вопрос – что хорошо, а что плохо. Мы сейчас долго можем дискутировать на эту тему. Хорошо, что забил. Плохо, что удалился. Хорошо, что выиграли. А могли проиграть из-за этих удалений. Это бесконечный вопрос», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.