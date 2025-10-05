Скидки
Хоккей

Кудашов — о действиях Комтуа на льду: бесконечный вопрос. Можем долго дискутировать

Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об игровом стиле канадского нападающего Макса Комтуа. Форвард отметился дублем в победном матче с «Торпедо» и получил два малых штрафа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

– Максим Комтуа сегодня забросил две шайбы – это хорошо. При этом он дважды удалился, что плохо. То есть можно терпеть эти удаления?
– Хм. Знаете, это такой вечный вопрос – что хорошо, а что плохо. Мы сейчас долго можем дискутировать на эту тему. Хорошо, что забил. Плохо, что удалился. Хорошо, что выиграли. А могли проиграть из-за этих удалений. Это бесконечный вопрос», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Видео
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу в последних шести матчах
Комментарии
