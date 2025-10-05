Гатиятулин объяснил два подряд нарушения численного состава у своей команды

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причины двух подряд удалений за нарушение численного состава в победном матче с «Амуром» (3:1).

– Из-за чего вы получили два удаления за нарушение численного состава? Поторопились?

– Да, поторопились. Оба нарушения были после численных неравенств, одно вообще во время неравенства. Здесь игроку с шайбой нужно было правильно сыграть – если бы развернулся в другую сторону, удаления бы не было, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Казанский «Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. В следующем матче казанцы сыграют с «Барысом».