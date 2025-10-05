Гатиятулин объяснил два подряд нарушения численного состава у своей команды
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил причины двух подряд удалений за нарушение численного состава в победном матче с «Амуром» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5) 2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4) 2:1 Ли – 48:57 (5x5) 3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)
– Из-за чего вы получили два удаления за нарушение численного состава? Поторопились?
– Да, поторопились. Оба нарушения были после численных неравенств, одно вообще во время неравенства. Здесь игроку с шайбой нужно было правильно сыграть – если бы развернулся в другую сторону, удаления бы не было, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Казанский «Ак Барс» одержал четвёртую победу в последних пяти матчах. В следующем матче казанцы сыграют с «Барысом».
