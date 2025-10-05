Кудашов: может, «Динамо» всегда в три звена играть? Так делал Белоусов с Омском

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о физическом состоянии хоккеистов своей команды.

– Два периода «Динамо» выглядело тяжёлым: пока тяжело физически ли тактически?

– Да тактически как можно быть тяжёлым. Скорее физически. При том странно, что полтора дня назад были лёгкими, а сейчас тяжёлые. Но идёт поиск правильных тренировок. Когда хоккеисты играют много, они, наоборот, легче себя чувствуют. Возможно, и в три звена всегда надо играть. Если мы вспомним Белоусова с Омском, то он всегда так играл. Посмотрим.

– Игорь Ларионов в «Торпедо» в позапрошлом сезоне один матч так провёл и признал этот эксперимент неудачным.

– Нет. Это уже другое. Одну игру можно сыграть. А у Белоусова в Омске, когда были Патера, Прохазка, Сушинский, Прокопьев, Затонский, они всегда в три звена играли. Четвёртое звено вообще никогда не выходило. Есть такой опыт», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.