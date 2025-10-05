Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: может, «Динамо» всегда в три звена играть? Так делал Белоусов с Омском

Кудашов: может, «Динамо» всегда в три звена играть? Так делал Белоусов с Омском
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о физическом состоянии хоккеистов своей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

– Два периода «Динамо» выглядело тяжёлым: пока тяжело физически ли тактически?
– Да тактически как можно быть тяжёлым. Скорее физически. При том странно, что полтора дня назад были лёгкими, а сейчас тяжёлые. Но идёт поиск правильных тренировок. Когда хоккеисты играют много, они, наоборот, легче себя чувствуют. Возможно, и в три звена всегда надо играть. Если мы вспомним Белоусова с Омском, то он всегда так играл. Посмотрим.

– Игорь Ларионов в «Торпедо» в позапрошлом сезоне один матч так провёл и признал этот эксперимент неудачным.
– Нет. Это уже другое. Одну игру можно сыграть. А у Белоусова в Омске, когда были Патера, Прохазка, Сушинский, Прокопьев, Затонский, они всегда в три звена играли. Четвёртое звено вообще никогда не выходило. Есть такой опыт», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и одержало пятую победу в последних шести матчах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android