Гатиятулин высказался об игре арендованного в «Амур» Никиты Евсеева

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру защитника Никиты Евсеева, который находится в аренде в «Амуре».

– В следующем сезоне Никита Евсеев вернётся из «Амура» после аренды. Можно сказать, что вы следили за ним чуть внимательнее сегодня?

– Да, мы смотрим за ним. Отдавали в аренду, чтобы получал игровое время, приобретал уверенность. Он добавляет.

– У вас была возможность посмотреть за ним лично. Видите какой-то рост за последний месяц?

– За время игры я слежу за своими игроками, сейчас могу сказать только по ним. Будем разбирать матч – посмотрим, как выглядел Никита, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.