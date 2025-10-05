Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин высказался об игре арендованного в «Амур» Никиты Евсеева

Гатиятулин высказался об игре арендованного в «Амур» Никиты Евсеева
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру защитника Никиты Евсеева, который находится в аренде в «Амуре».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4)     2:1 Ли – 48:57 (5x5)     3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)    

– В следующем сезоне Никита Евсеев вернётся из «Амура» после аренды. Можно сказать, что вы следили за ним чуть внимательнее сегодня?
– Да, мы смотрим за ним. Отдавали в аренду, чтобы получал игровое время, приобретал уверенность. Он добавляет.

– У вас была возможность посмотреть за ним лично. Видите какой-то рост за последний месяц?
– За время игры я слежу за своими игроками, сейчас могу сказать только по ним. Будем разбирать матч – посмотрим, как выглядел Никита, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» выиграл второй матч подряд у «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android