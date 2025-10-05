Гатиятулин объяснил отсутствие в составе Лучевникова и Пустозёрова

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему не стал заявлять на матч с «Амуром» (3:1) Константина Лучевникова и Алексея Пустозёрова.
– Дмитрий Яшкин забивает третью шайбу в двух матчах. Это связано с новым сочетанием звеньев?
– Мы смотрим разные сочетания и оставляем те, которые эффективны. Предстоит ещё много работы над многими компонентами, в том числе над парами обороны и тройками нападения.
– Почему Алексей Пустозёров пропускал матч?
– У нас есть глубина, и это хорошо. Можем смотреть и пробовать разные сочетания. Прошлый матч он провёл на хорошем уровне. Проанализируем матч и примем решение по составу.
– Насколько выбыл Константин Лучевников?
– Предварительно две недели его нельзя нагружать, после этого приступит к тренировкам, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
