Хоккей

Гатиятулин объяснил отсутствие в составе Лучевникова и Пустозёрова

Гатиятулин объяснил отсутствие в составе Лучевникова и Пустозёрова
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, почему не стал заявлять на матч с «Амуром» (3:1) Константина Лучевникова и Алексея Пустозёрова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4)     2:1 Ли – 48:57 (5x5)     3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)    

– Дмитрий Яшкин забивает третью шайбу в двух матчах. Это связано с новым сочетанием звеньев?
– Мы смотрим разные сочетания и оставляем те, которые эффективны. Предстоит ещё много работы над многими компонентами, в том числе над парами обороны и тройками нападения.

– Почему Алексей Пустозёров пропускал матч?
– У нас есть глубина, и это хорошо. Можем смотреть и пробовать разные сочетания. Прошлый матч он провёл на хорошем уровне. Проанализируем матч и примем решение по составу.

– Насколько выбыл Константин Лучевников?
– Предварительно две недели его нельзя нагружать, после этого приступит к тренировкам, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

