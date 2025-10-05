Скидки
Хоккей Новости

Кудашов – о бросках в створ: значит реализация хорошая и давайте похвалим Подъяпольского

Кудашов – о бросках в створ: значит реализация хорошая и давайте похвалим Подъяпольского
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высоко оценил игру вратаря Владислава Подъяпольского, отразившего 44 броска в матче с «Торпедо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

– Статистика бросков позволяет сделать такой тезис – не важно количество, а важно качество?
– Я не знаю, какая была статистика.

– У «Динамо» 16 бросков.
– Очень хорошо. Значит реализация хорошая и давайте похвалим Подъяпольского.

– То есть Подъяпольский выручил? Или «Торпедо» не сильно удивило его бросками?
– Нет. Думаю, что он хорошо сыграл.

– «Динамо» намеренно играло вторым номером на контратаках?
– Я бы так не сказал. Закон хоккея всегда един: когда ты с шайбой – надо атаковать. Когда без – надо обороняться. Вот и всё. Так получалось, что «Торпедо» больше владело шайбой, значит наши форварды плохо ей дорожили и отдавали ей часто.

– То есть не было прям плана на игру – действовать вторым номером?
– Ни в коем случае. Мы всегда хотим играть первым номером. Но каждая команда так хочет играть, тем более на домашнем льду «Торпедо» тоже хотело так играть. А как по-другому?, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

