Кудашов – о бросках в створ: значит реализация хорошая и давайте похвалим Подъяпольского

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высоко оценил игру вратаря Владислава Подъяпольского, отразившего 44 броска в матче с «Торпедо» (4:1).

– Статистика бросков позволяет сделать такой тезис – не важно количество, а важно качество?

– Я не знаю, какая была статистика.

– У «Динамо» 16 бросков.

– Очень хорошо. Значит реализация хорошая и давайте похвалим Подъяпольского.

– То есть Подъяпольский выручил? Или «Торпедо» не сильно удивило его бросками?

– Нет. Думаю, что он хорошо сыграл.

– «Динамо» намеренно играло вторым номером на контратаках?

– Я бы так не сказал. Закон хоккея всегда един: когда ты с шайбой – надо атаковать. Когда без – надо обороняться. Вот и всё. Так получалось, что «Торпедо» больше владело шайбой, значит наши форварды плохо ей дорожили и отдавали ей часто.

– То есть не было прям плана на игру – действовать вторым номером?

– Ни в коем случае. Мы всегда хотим играть первым номером. Но каждая команда так хочет играть, тем более на домашнем льду «Торпедо» тоже хотело так играть. А как по-другому?, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.