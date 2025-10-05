Исаков: сил и эмоций «Торпедо» оставило много, но в итоге — негативный результат

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвёл итоги матча с московским «Динамо» (1:4) и отметил усилия команды.

— Непростой матч для нас получился, сил и эмоций оставили много, но в итоге имеем отрицательный результат. Будем продолжать работать, готовиться к следующим играм. Есть моменты, которые нам надо подтягивать.

— Наверное, во втором периоде яркости и точности не хватило?

— Мы гораздо лучше играли во втором периоде, чем соперник. Подправить надо реализацию. Второй момент — плотность игры в первом и третьем периодах, мы даём много возможностей сопернику действовать с шайбой. Владение преимуществом ещё не даёт выигрыша. Нужно больше страсти под воротами, где-то играть злее на чужом пятаке, соответственно, работать над завершением.

— Было ощущение, что команда успокоилась после второго периода? Слишком велико было игровое преимущество, дали воздух «Динамо».

— Здесь сложно говорить. Главное, что забили нужный гол. Моментов появлялось много, необходимо было продолжать развивать своё преимущество. И начало третьего периода было достаточно ярким с нашей стороны. Но, опять же, получили пропущенную шайбу. На фоне всего этого — негативный результат, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.