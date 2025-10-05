Главный тренер «Торпедо» объяснил, почему Василий Атанасов выпал из состава команды

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков рассказал о причинах отсутствия нападающего Василия Атанасова в матче с московским «Динамо» (1:4).

— Когда ждать возвращения Василия Атанасова?

— Каждый день ждём хороших новостей, но пока он не работает в общей группе.

— А что с ним: он приболел или травма?

— Травма.

— Михаил Науменков получил отдых?

— Не буду раскрывать секретов. Он пропускает по уважительным причинам.

— С чем связаны перестановки в нападении?

— Мы проводили пятый матч через день. Послезавтра шестая игра без паузы, искали больше возможность освежить состав и дать возможность сыграть тем, у кого качества соответствуют игре с «Динамо», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.