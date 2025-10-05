Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» объяснил, почему Василий Атанасов выпал из состава команды

Главный тренер «Торпедо» объяснил, почему Василий Атанасов выпал из состава команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков рассказал о причинах отсутствия нападающего Василия Атанасова в матче с московским «Динамо» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

— Когда ждать возвращения Василия Атанасова?
— Каждый день ждём хороших новостей, но пока он не работает в общей группе.

— А что с ним: он приболел или травма?
— Травма.

— Михаил Науменков получил отдых?
— Не буду раскрывать секретов. Он пропускает по уважительным причинам.

— С чем связаны перестановки в нападении?
— Мы проводили пятый матч через день. Послезавтра шестая игра без паузы, искали больше возможность освежить состав и дать возможность сыграть тем, у кого качества соответствуют игре с «Динамо», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

