Главный тренер «Торпедо» объяснил, почему Василий Атанасов выпал из состава команды
Поделиться
Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков рассказал о причинах отсутствия нападающего Василия Атанасова в матче с московским «Динамо» (1:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5) 1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5) 1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5) 1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5) 1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)
— Когда ждать возвращения Василия Атанасова?
— Каждый день ждём хороших новостей, но пока он не работает в общей группе.
— А что с ним: он приболел или травма?
— Травма.
— Михаил Науменков получил отдых?
— Не буду раскрывать секретов. Он пропускает по уважительным причинам.
— С чем связаны перестановки в нападении?
— Мы проводили пятый матч через день. Послезавтра шестая игра без паузы, искали больше возможность освежить состав и дать возможность сыграть тем, у кого качества соответствуют игре с «Динамо», – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:26
-
20:22
-
20:17
-
20:15
-
20:08
-
20:02
-
20:00
-
19:50
-
19:48
-
19:38
-
19:35
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:50
-
18:30
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:32
-
17:22
-
17:13
-
16:59
-
16:51
-
16:41
-
16:35
-
16:14
-
15:52
-
15:24
-
15:06
-
14:46
-
14:26