Алексей Исаков объяснил, по какому принципу он использует вратарей «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков объяснил, как тренерский штаб нижегородской команды выбирает вратарей на матч.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Сикура, Ожиганов) – 07:51 (5x5)     1:1 Фирстов (Чефанов, Рожков) – 37:39 (5x5)     1:2 Комтуа (Классон, Пакетт) – 46:55 (5x5)     1:3 Ильенко (Джиошвили) – 49:13 (5x5)     1:4 Джиошвили (Швец-Роговой) – 59:48 (en)    

— В первых двух периодах ваша команда неплохо доезжала до ворот соперника, в третьем игровом отрезке завязли. «Динамо» перестроилось?
— Они выбрали свой план после заброшенных шайб, создали для нас проблемы при прохождении средней зоны. Сделали всё, чтобы мы тратили много сил. Здесь нам нужно было найти возможности для доставки шайбы.

— Согласитесь с тем, что один из факторов победы «Динамо» – наличие в составе такого мастера, как Максим Комтуа.
— Неплохой нападающий, но чужой команды, больше обращаем внимание на наших парней.

— Был ли соблазн сделать изменения во вратарской линии? Почему остановились на Кульбакове?
— Есть определённый план, когда заходим в серию: кто будет играть какие матчи. Второй момент – мы уже сейчас через такие игры хотим попробовать нагрузку, которую будем испытывать в плей-офф. Надеюсь, что будем испытывать. Матчи через день показывают, кто в таких условиях готов себя проявлять, – передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

