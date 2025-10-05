«Сан-Хосе» обменял российского хоккеиста в «Филадельфию»

«Сан-Хосе Шаркс» обменял форварда Карла Грундстрёма и российского защитника Артёма Гурьева в «Филадельфию Флайерз» на условный выбор в шестом раунде драфта 2026 года и защитника Райана Эллиса.

34-летний Эллис не играл из-за травмы с ноября 2021 года. За 11 сезонов в «Нэшвилл Предаторз» и «Флайерз» Эллис набрал 275 очков (76 голов, 199 передач) в 566 играх.

27-летний Грундстрём провёл 56 игр за «Сан-Хосе» в сезоне-2024/2025, набрав девять очков (3 гола, 6 передач) и получив 24 штрафные минуты. В 292 играх за «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе» Грундстрём набрал 76 очков (43 гола, 33 передачи).

Прошлый сезон Гурьев провёл в клубе «Уичито» (ECHL), набрав пять очков (два гола, три передачи). Изначально он был выбран «Сан-Хосе» в пятом раунде (под общим 135-м номером) драфта НХЛ 2021 года.