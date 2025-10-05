«Парни пытались играть в командный хоккей». Никитин оценил победу ЦСКА над «Северсталью»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2) и отметил командный хоккей игроков армейского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Грудинин (Цицюра, Квочко) – 07:57 (5x5) 1:1 Полтапов – 13:02 (5x5) 2:1 Гурьянов – 22:17 (5x5) 3:1 Бучельников (Дроздов, Охотюк) – 25:30 (5x5) 3:2 Цицюра (Ильин, Аймурзин) – 52:51 (5x5)
«Были хорошие отрезки, были «селфиш» отрезки. Уверен, что наши ребята – командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счёт команды. Мы не сыграли идеально на 100%, против «Северстали» очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут делать. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.
Таким образом, ЦСКА выиграл второй матч у «Северстали» из шести запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
