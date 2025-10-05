«Парни пытались играть в командный хоккей». Никитин оценил победу ЦСКА над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2) и отметил командный хоккей игроков армейского клуба.

«Были хорошие отрезки, были «селфиш» отрезки. Уверен, что наши ребята – командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счёт команды. Мы не сыграли идеально на 100%, против «Северстали» очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут делать. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

Таким образом, ЦСКА выиграл второй матч у «Северстали» из шести запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.