«Парни пытались играть в командный хоккей». Никитин оценил победу ЦСКА над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2) и отметил командный хоккей игроков армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Грудинин (Цицюра, Квочко) – 07:57 (5x5)     1:1 Полтапов – 13:02 (5x5)     2:1 Гурьянов – 22:17 (5x5)     3:1 Бучельников (Дроздов, Охотюк) – 25:30 (5x5)     3:2 Цицюра (Ильин, Аймурзин) – 52:51 (5x5)    

«Были хорошие отрезки, были «селфиш» отрезки. Уверен, что наши ребята – командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счёт команды. Мы не сыграли идеально на 100%, против «Северстали» очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут делать. Победа – результат того, что парни пытались играть в командный хоккей», — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

Таким образом, ЦСКА выиграл второй матч у «Северстали» из шести запланированных в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

ХК ЦСКА во второй раз в текущем сезоне КХЛ обыграл «Северсталь»
