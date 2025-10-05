Главный тренер «Северстали»: ЦСКА — организованная команда, против неё сложно отыгрываться

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев посетовал на индивидуальные ошибки в проигранном матче с ЦСКА (2:3). Череповецкая команда уступила армейцам во второй раз в сезоне.

«На результат матча повлияли наши индивидуальные ошибки. Играя с такой организованной командой, как ЦСКА, здорово действующей в обороне, достаточно сложно отыграться. Хотя у нас были возможности и моменты. Нам не хватило немножко силёнок в концовке. Чем похож этот на матч на сентябрьскую игру с армейцами в Череповце? ЦСКА – организованная команда, против неё очень сложно отыгрываться. Дома мы тоже допустили ошибки, пропустили шайбы со стандартов, здесь сами подарили голы», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.