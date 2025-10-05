Главный тренер «Северстали»: ЦСКА — организованная команда, против неё сложно отыгрываться
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев посетовал на индивидуальные ошибки в проигранном матче с ЦСКА (2:3). Череповецкая команда уступила армейцам во второй раз в сезоне.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Грудинин (Цицюра, Квочко) – 07:57 (5x5) 1:1 Полтапов – 13:02 (5x5) 2:1 Гурьянов – 22:17 (5x5) 3:1 Бучельников (Дроздов, Охотюк) – 25:30 (5x5) 3:2 Цицюра (Ильин, Аймурзин) – 52:51 (5x5)
«На результат матча повлияли наши индивидуальные ошибки. Играя с такой организованной командой, как ЦСКА, здорово действующей в обороне, достаточно сложно отыграться. Хотя у нас были возможности и моменты. Нам не хватило немножко силёнок в концовке. Чем похож этот на матч на сентябрьскую игру с армейцами в Череповце? ЦСКА – организованная команда, против неё очень сложно отыгрываться. Дома мы тоже допустили ошибки, пропустили шайбы со стандартов, здесь сами подарили голы», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.
