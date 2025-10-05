Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов о поражении от «Металлурга»: никто не предполагал, что будет такой разгромный счёт

Жамнов о поражении от «Металлурга»: никто не предполагал, что будет такой разгромный счёт
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 05:52 (5x5)     1:1 Пивчулин (Беляев, Ефремов) – 15:41 (5x5)     1:2 Канцеров (Орехов) – 17:03 (5x5)     1:3 Вовченко (Михайлис, Пресс) – 25:01 (5x4)     1:4 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5)     1:5 Михайлис (Джонсон, Коробкин) – 48:53 (5x5)     1:6 Исхаков (Михайлис, Пресс) – 51:01 (5x5)     2:6 Порядин (Коростелёв, Орлов) – 59:09 (5x5)    

– Если верить цифрам, «Спартак» сегодня перебросал «Магнитку», 30:21 по броскам. В чём тогда проблема, в штангах?
– А цифры на табло другие, да. Дело не в штангах. Многие специалисты смотрят на статистику, но счёт на табло важнее. Игра начинается «от печки», надо правильно играть в обороне. Мы этого сегодня не сделали, а соперник – мастеровитый. У ребят был шанс, и они его использовали. Хотя в начале игры у нас было больше моментов – играли неплохо, никто не предполагал, что будет такой разгромный счёт.

Пока мы не играем правильно до конца, хотя должны – особенно с такими командами, как «Металлург». Надо научиться играть правильно – не только с шайбой, но и без шайбы, а мы пока ещё плаваем. Для нас это хороший урок, и я думаю, что эта игра пойдёт нам на пользу. Есть материал для меня и тренерского штаба, о чём разговаривать с игроками, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Дубли Канцерова и Михайлиса помогли «Металлургу» крупно обыграть «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android