Жамнов о поражении от «Металлурга»: никто не предполагал, что будет такой разгромный счёт

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:6).

– Если верить цифрам, «Спартак» сегодня перебросал «Магнитку», 30:21 по броскам. В чём тогда проблема, в штангах?

– А цифры на табло другие, да. Дело не в штангах. Многие специалисты смотрят на статистику, но счёт на табло важнее. Игра начинается «от печки», надо правильно играть в обороне. Мы этого сегодня не сделали, а соперник – мастеровитый. У ребят был шанс, и они его использовали. Хотя в начале игры у нас было больше моментов – играли неплохо, никто не предполагал, что будет такой разгромный счёт.

Пока мы не играем правильно до конца, хотя должны – особенно с такими командами, как «Металлург». Надо научиться играть правильно – не только с шайбой, но и без шайбы, а мы пока ещё плаваем. Для нас это хороший урок, и я думаю, что эта игра пойдёт нам на пользу. Есть материал для меня и тренерского штаба, о чём разговаривать с игроками, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.