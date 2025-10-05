Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Падают все, но подниматься надо уметь». Жамнов — о крупном поражении «Спартака»

«Падают все, но подниматься надо уметь». Жамнов — о крупном поражении «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов заявил, что команда сделает выводы из поражения от «Металлурга» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 05:52 (5x5)     1:1 Пивчулин (Беляев, Ефремов) – 15:41 (5x5)     1:2 Канцеров (Орехов) – 17:03 (5x5)     1:3 Вовченко (Михайлис, Пресс) – 25:01 (5x4)     1:4 Михайлис (Исхаков, Петунин) – 29:10 (5x5)     1:5 Михайлис (Джонсон, Коробкин) – 48:53 (5x5)     1:6 Исхаков (Михайлис, Пресс) – 51:01 (5x5)     2:6 Порядин (Коростелёв, Орлов) – 59:09 (5x5)    

– Можно ли сказать, что на данный момент «Металлург» повыше классом?
– Счёт на табло, кривить душой тут не надо. У нас тоже есть мастеровитые ребята, которые должны давать результат. Сегодня у нас не получилось, а у соперника получилось. Второй гол – он переломный, по моему мнению. Ничего не предвещало, но он произошёл. «Металлург» – мастеровитая команда, смогла использовать свои моменты. Мы должны концентрироваться на игре без шайбы. Пока у нас есть эти моменты, о которых я постоянно говорю игрокам, процесс идёт. Для нас это – хороший урок, мы сделаем правильные выводы. Падают все, но подниматься надо уметь, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Дубли Канцерова и Михайлиса помогли «Металлургу» крупно обыграть «Спартак»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android