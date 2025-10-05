«Падают все, но подниматься надо уметь». Жамнов — о крупном поражении «Спартака»

Главный тренер ХК «Спартак» Алексей Жамнов заявил, что команда сделает выводы из поражения от «Металлурга» (2:6).
– Можно ли сказать, что на данный момент «Металлург» повыше классом?
– Счёт на табло, кривить душой тут не надо. У нас тоже есть мастеровитые ребята, которые должны давать результат. Сегодня у нас не получилось, а у соперника получилось. Второй гол – он переломный, по моему мнению. Ничего не предвещало, но он произошёл. «Металлург» – мастеровитая команда, смогла использовать свои моменты. Мы должны концентрироваться на игре без шайбы. Пока у нас есть эти моменты, о которых я постоянно говорю игрокам, процесс идёт. Для нас это – хороший урок, мы сделаем правильные выводы. Падают все, но подниматься надо уметь, — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.
