Андрей Разин рассказал, беспокоится ли он об отсутствии голов у Владимира Ткачёва

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что его не беспокоит отсутствие голов у нападающего Владимира Ткачёва. За 12 матчей форвард отметился 11 передачами.

«Беспокойства нет. Лучше, чтобы он отдавал передачи и мы побеждали. Он создаёт много моментов для своих партнёров, и его партнёр сейчас возглавляет список бомбардиров. Я не помню в каком году, но у меня тоже первый гол в сезоне случился только в ноябре, а к тому моменту было 22 передачи. Поэтому ничего страшного нет – главное, что команда выигрывает. Ткачёв – интеллектуал на льду, с ним приятно работать. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Разина пресс-служба «Спартака».