Главная Хоккей Новости

Разин: Кузнецову не гарантировано место в составе «Металлурга»

Разин: Кузнецову не гарантировано место в составе «Металлурга»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что нападающему Евгению Кузнецову придётся добиваться своего места в составе. Форвард недавно подписал контракт с магнитогорским клубом и на данный момент тренируется с командой.

– Наверняка вы уже думали, куда поставить Евгения Кузнецова – как будете интегрировать его в состав, чтобы не нарушить то, что хорошо работает?
– Ему не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Ломать то, что сейчас построено и работает – мы не будем, — цитирует Разина пресс-служба «Спартака».

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

