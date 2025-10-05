«Чикаго» заключил однолетний контракт с защитником Мэттом Грызликом

«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с защитником Мэттом Грызликом. 31-летний защитник получит за сезон $ 1 млн. Ранее хоккеист провёл с командой тренировочные сборы и предсезонные игры на пробном контракте.

В прошлом сезоне Грызлик выступал за «Питтсбург Пингвинз» и набрал 40 (1+39) очков за 82 игры в регулярном чемпионате при показателе полезности «-6».

Всего в Национальной хоккейной лиге Грызлик провёл 527 матчей, в которых набрал 175 очков — забросил 26 шайб и отдал 149 результативных передач при показателе полезности «+131». Защитник на протяжении восьми сезонов выступал за «Бостон Брюинз».