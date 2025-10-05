Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чикаго» заключил однолетний контракт с защитником Мэттом Грызликом

«Чикаго» заключил однолетний контракт с защитником Мэттом Грызликом
Комментарии

«Чикаго Блэкхоукс» заключил однолетний контракт с защитником Мэттом Грызликом. 31-летний защитник получит за сезон $ 1 млн. Ранее хоккеист провёл с командой тренировочные сборы и предсезонные игры на пробном контракте.

В прошлом сезоне Грызлик выступал за «Питтсбург Пингвинз» и набрал 40 (1+39) очков за 82 игры в регулярном чемпионате при показателе полезности «-6».

Всего в Национальной хоккейной лиге Грызлик провёл 527 матчей, в которых набрал 175 очков — забросил 26 шайб и отдал 149 результативных передач при показателе полезности «+131». Защитник на протяжении восьми сезонов выступал за «Бостон Брюинз».

Материалы по теме
«Чикаго» заключило пробный контракт с защитником Мэттом Грызликом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android