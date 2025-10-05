Скидки
Егор Чинахов уволил Шуми Бабаева и нанял другого агента — The Athletic

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн заявил, что нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов уволил Шуми Бабаева и нанял другого агента.

«Пока неясно, как будет развиваться ситуация с Чинаховым, но на этой неделе у 24-летнего форварда появился новый советник. Чинахов уволил своего давнего агента Шуми Бабаева и нанял Рика Комарова из Maverick Sports Management, клиентом которого также является нападающий «Блю Джекетс» Дмитрий Воронков. Чинахов сказал, что это было «личное решение».

Что это значит для будущего Чинахова в «Коламбусе», неясно. Запрос на обмен, который Чинахов сделал летом – он называл игровое время при Эвасоне причиной своего желания играть в другом месте – похоже, был отложен после того, как он прибыл в «Коламбус» перед тренировочным лагерем и встретился с Эвасоном.

Но на прошлой неделе Чинахов провёл большую часть тренировок в четвёртом звене в качестве дополнительного нападающего. В субботу вечером он катался в первом звене с «Вашингтоном». Будем следить за новостями», – цитирует Портцлайна The Athletic.

