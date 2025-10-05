Сегодня, 5 октября, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 5 октября 2025 года:

13:30. «Сибирь» – «Барыс» — 1:0 Б;

14:00. «Спартак» – «Металлург» — 2:6;

14:30. «Салават Юлаев» – ХК «Сочи» — 3:1;

16:00. «Лада» – «Адмирал» — 1:2 ОТ;

17:00. «Торпедо» – «Динамо» М — 1:4;

17:00. ЦСКА – «Северсталь» — 3:2;

17:00. «Ак Барс» – «Амур» — 3:1.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.