Результаты матчей ВХЛ на 5 октября 2025 года

Сегодня, 5 октября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 5 октября 2025 года:

9:00. «Сокол» – «Звезда» — 5:0;

11:00. «Горняк-УГМК» – «Нефтяник» — 0:2;

13:00. «Ростов» – «Омские Крылья» — 1:4;

13:00. ХК «Тамбов» – «Зауралье» — 4:5 Б;

17:00. «Динамо» СПб – «Южный Урал» — 5:1.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок чемпиона России завоевало «Торпедо-Горький».