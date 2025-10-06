Защитник «Нефтехимика» Федотов высказался об успехах своей команды

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов оценил первый месяц сезона в исполнении нижнекамской команды.

– Сентябрь для «Нефтехимика» сложился крайне удачно. Как это ощущается внутри команды, какая атмосфера в раздевалке?

– Сенсацией себя не ощущаем, если вы об этом. Хорошо подготовились к чемпионату, следовательно, хорошо начали сезон. Понятное дело, где-то у нас не получалось, но мы отдавались игре каждый матч.

– То есть не удивлены прорывным результатом? Быть в тройке лучших команд Востока – это солидно.

– Не знаю, я когда подписывал контракт с «Нефтехимиком», встретил много ребят знакомых, понимал их уровень, ребята серьёзные. Чувствовалось, что можем дать результат, такого, что будем где-то на десятом месте в конференции, – даже мыслей таких не было. Стремимся к самым высоким позициям, а как иначе в спорте?

– Задача для «Нефтехимика» теперь не просто попадание в плей-офф, а максимально высокая позиция в регулярном чемпионате?

– Это у всех команд так, чем выше – тем лучше. И мы стремимся, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Федотовым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.