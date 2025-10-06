Скидки
Федотов — об уходе из «Сочи»: забивал, отдавал, всё идеально — а меня на драфт отказов

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов высказался об уходе из «Сочи» в межсезонье и заявил, что так и не понял решения руководства сочинского клуба выставить его на драфт отказов.

– Если вернуться всё-таки к межсезонью, по какой причине сменили команду? Повлияло изменение руководства в «Сочи»?
– Я не знаю до конца, что там произошло. Приехал, прошёл сборы, поговорил с руководством, они сказали, что видят меня в команде, всё в порядке. Сдал все тесты на отлично, играл в первой паре обороны, в большинстве, в меньшинстве, всё, кажется, было идеально. Забивал, отдавал, а спустя две недели мне говорят – на драфт отказов.

– Вам даже не объяснили причину такого решения?
– Разговоров не было никаких, ничего. Пытался поговорить, но ни в какую. Контакта нет.

– С тренерским штабом не было конфликтов?
– Никаких. Тренеры мне сказали, что сами в шоке. Руководство спрашиваю, намекаю уже, в финансах вопрос? Оказывается, что нет. Тогда вообще непонятно, в чём причина, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

