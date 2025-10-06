«На скамейке игроков было меньше, чем тренеров». Тренер «Тампы» — о матче с «Флоридой»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал обилие удалений в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», который завершился поражением «молний» со счётом 0:7. Всего за матч подопечные Купера получили 182 штрафных минуты.

«Что это было? Мы действительно старались отработать игру в неравных составах. Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного за свою карьеру. У меня на скамейке запасных было меньше хоккеистов, чем тренеров, и с этим я точно не сталкивался раньше. Предсезонка — это время, когда команды только начинают налаживать взаимодействие. Мы явно не продемонстрировали слаженную игру. Будем работать над этим», — приводит слова Купера пресс‑служба «Тампы».

Напомним, первый матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» проведёт дома с «Оттавой Сенаторз» 10 октября.