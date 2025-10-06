Скидки
Главная Хоккей Новости

«На скамейке игроков было меньше, чем тренеров». Тренер «Тампы» — о матче с «Флоридой»

Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал обилие удалений в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз», который завершился поражением «молний» со счётом 0:7. Всего за матч подопечные Купера получили 182 штрафных минуты.

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3)     2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3)     3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4)     4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4)     5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4)     6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4)     7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)    

«Что это было? Мы действительно старались отработать игру в неравных составах. Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного за свою карьеру. У меня на скамейке запасных было меньше хоккеистов, чем тренеров, и с этим я точно не сталкивался раньше. Предсезонка — это время, когда команды только начинают налаживать взаимодействие. Мы явно не продемонстрировали слаженную игру. Будем работать над этим», — приводит слова Купера пресс‑служба «Тампы».

Напомним, первый матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» проведёт дома с «Оттавой Сенаторз» 10 октября.

Комментарии
Новости. Хоккей
