Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в казанском клубе, в который хоккеист перешёл из «Салавата Юлаева» в ходе текущего сезона. В победном матче с «Амуром» (3:1) нападающий отметился результативной передачей.

– Как игралось с Барабановым?

– Он хорошо видит поляну, очень приятно с ним играть, потому что он всегда тебя найдёт. Мы пересекались с ним в Северной Америке.

– Прошёл адаптацию?

– Думаю, она ещё идет. Надо привыкать к команде, – цитирует Хмелевски Metaratings.

В четырёх матчах в составе «Ак Барса» Хмелевски отметился двумя результативными передачами. До этого форвард в КХЛ с 2022 года выступал только за «Салават Юлаев».