Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в «Ак Барсе»

Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в «Ак Барсе»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в казанском клубе, в который хоккеист перешёл из «Салавата Юлаева» в ходе текущего сезона. В победном матче с «Амуром» (3:1) нападающий отметился результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5)     2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4)     2:1 Ли – 48:57 (5x5)     3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)    

– Как игралось с Барабановым?
– Он хорошо видит поляну, очень приятно с ним играть, потому что он всегда тебя найдёт. Мы пересекались с ним в Северной Америке.

– Прошёл адаптацию?
– Думаю, она ещё идет. Надо привыкать к команде, – цитирует Хмелевски Metaratings.

В четырёх матчах в составе «Ак Барса» Хмелевски отметился двумя результативными передачами. До этого форвард в КХЛ с 2022 года выступал только за «Салават Юлаев».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» выиграл второй матч подряд у «Амура»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android