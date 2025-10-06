Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в «Ак Барсе»
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о своей адаптации в казанском клубе, в который хоккеист перешёл из «Салавата Юлаева» в ходе текущего сезона. В победном матче с «Амуром» (3:1) нападающий отметился результативной передачей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яшкин (Алистров, Лямкин) – 10:52 (5x5) 2:0 Денисенко (Миллер, Хмелевски) – 35:45 (5x4) 2:1 Ли – 48:57 (5x5) 3:1 Семёнов (Алистров, Карпухин) – 59:17 (en)
– Как игралось с Барабановым?
– Он хорошо видит поляну, очень приятно с ним играть, потому что он всегда тебя найдёт. Мы пересекались с ним в Северной Америке.
– Прошёл адаптацию?
– Думаю, она ещё идет. Надо привыкать к команде, – цитирует Хмелевски Metaratings.
В четырёх матчах в составе «Ак Барса» Хмелевски отметился двумя результативными передачами. До этого форвард в КХЛ с 2022 года выступал только за «Салават Юлаев».
