Расписание матчей КХЛ на 6 октября 2025 года

Сегодня, 6 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 октября 2025 года:

16:30. «Авангард» – «Автомобилист»;
19:00. «Локомотив» – СКА;
19:10. «Динамо» Мн – «Трактор».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.

