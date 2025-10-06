Сегодня, 6 октября, состоятся три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 6 октября 2025 года:

16:30. «Авангард» – «Автомобилист»;

19:00. «Локомотив» – СКА;

19:10. «Динамо» Мн – «Трактор».

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.