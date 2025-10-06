Расписание матчей ВХЛ на 6 октября 2025 года

Сегодня, 6 октября, пройдут три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 6 октября 2025 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Торпедо-Горький»;

18:00. ЦСК ВВС – «Молот»;

18:30. «Барс» – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 22 очка в 12 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку замыкает пензенский «Дизель».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.