Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 6 октября 2025 года

Сегодня, 6 октября, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 6 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Чайка» – «Ладья»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Авто»;

18:30. «Ирбис» – «Академия Михайлова»;

19:00. МХК «Динамо» М – МХК «Спартак».

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия». Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы».