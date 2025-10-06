Тренер «Рейнджерс» Салливан поделился эмоциями от предстоящего матча с «Питтсбургом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан поделился эмоциями от предстоящей игры с бывшей командой «Питтсбург Пингвинз». Его текущая и бывшая команды встретятся друг с другом в первый игровой день сезона-2025/2026 в Нью-Йорке 7 октября. Ответный матч пройдёт в Питтсбурге 11 октября.

«Будет много смешанных эмоций, я уверен. С ребятами из «Питтсбурга» я выстроил крепкие отношения за эти годы. Нам посчастливилось дважды стать чемпионами вместе. Такие моменты укрепляют отношения, и они сохраняются на всю жизнь.

Я сосредоточусь на «Рейнджерс» и постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде добиться успеха. У нас есть шанс стать по-настоящему сильной командой. Пока это только шанс. Мы должны заслужить этот статус», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Майк Салливан занимал должность главного тренера «Питтсбурга» с декабря 2015 года по май 2025 года и дважды выиграл Кубок Стэнли во главе команды (2016, 2017).