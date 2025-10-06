Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Рейнджерс» Салливан поделился эмоциями от предстоящего матча с «Питтсбургом»

Тренер «Рейнджерс» Салливан поделился эмоциями от предстоящего матча с «Питтсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан поделился эмоциями от предстоящей игры с бывшей командой «Питтсбург Пингвинз». Его текущая и бывшая команды встретятся друг с другом в первый игровой день сезона-2025/2026 в Нью-Йорке 7 октября. Ответный матч пройдёт в Питтсбурге 11 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет много смешанных эмоций, я уверен. С ребятами из «Питтсбурга» я выстроил крепкие отношения за эти годы. Нам посчастливилось дважды стать чемпионами вместе. Такие моменты укрепляют отношения, и они сохраняются на всю жизнь.

Я сосредоточусь на «Рейнджерс» и постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь команде добиться успеха. У нас есть шанс стать по-настоящему сильной командой. Пока это только шанс. Мы должны заслужить этот статус», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Майк Салливан занимал должность главного тренера «Питтсбурга» с декабря 2015 года по май 2025 года и дважды выиграл Кубок Стэнли во главе команды (2016, 2017).

Материалы по теме
Лучший тренер Америки спасёт Панарина и Шестёркина? Контракт века в НХЛ от «Рейнджерс»
Лучший тренер Америки спасёт Панарина и Шестёркина? Контракт века в НХЛ от «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android