Иван Демидов — главный претендент на приз лучшему новичку сезона по версии сайта НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов признан главным фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку предстоящего сезона по версии сайта НХЛ. В голосовании приняли участие 15 экспертов официального сайта лиги. Каждый называл пятёрку фаворитов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

19-летний Демидов получил 14 первых мест из 15 и набрал 74 балла. Второе место занял защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер с 39 баллами. Тройку претендентов на «Колдер Трофи» замкнул с 19 баллами форвард «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд.

Российский защитник «Каролины Харикейнз» Александр Никишин набрал 10 баллов, его соотечественник вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров набрал 9 баллов. 4 балла набрал новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов.