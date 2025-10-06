Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов — главный претендент на приз лучшему новичку сезона по версии сайта НХЛ

Иван Демидов — главный претендент на приз лучшему новичку сезона по версии сайта НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов признан главным фаворитом в борьбе за приз лучшему новичку предстоящего сезона по версии сайта НХЛ. В голосовании приняли участие 15 экспертов официального сайта лиги. Каждый называл пятёрку фаворитов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

19-летний Демидов получил 14 первых мест из 15 и набрал 74 балла. Второе место занял защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер с 39 баллами. Тройку претендентов на «Колдер Трофи» замкнул с 19 баллами форвард «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд.

Российский защитник «Каролины Харикейнз» Александр Никишин набрал 10 баллов, его соотечественник вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров набрал 9 баллов. 4 балла набрал новичок «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов.

Материалы по теме
НХЛ наказала на $ 2 тыс. канадца, ударившего Демидова. Избежит ли русский талант травмы?
НХЛ наказала на $ 2 тыс. канадца, ударившего Демидова. Избежит ли русский талант травмы?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android