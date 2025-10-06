Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Федотов рассказал, как тренировался с саратовским «Кристаллом» из ВХЛ

Защитник Федотов рассказал, как тренировался с саратовским «Кристаллом» из ВХЛ
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов поделился эмоциями после того, как «Сочи» решил расторгнуть с ним контракт и хоккеист попал в клуб ВХЛ.

– Что почувствовали в этот момент? Страх перед будущим, растерянность?
– Нет, я спокойно принял эту ситуацию. Разорвал контракт, уехал в Саратов. Буквально дней пять потренировался в Саратове, изучал варианты. Принял решение, что мне надо ехать в Нижнекамск. С таким тренерским штабом, составом почувствовал, что будет всё по силам.

– Тренировались в Саратове на базе родного «Кристалла»?
– Да, верно, они мне помогли, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android