Защитник Федотов рассказал, как тренировался с саратовским «Кристаллом» из ВХЛ

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов поделился эмоциями после того, как «Сочи» решил расторгнуть с ним контракт и хоккеист попал в клуб ВХЛ.

– Что почувствовали в этот момент? Страх перед будущим, растерянность?

– Нет, я спокойно принял эту ситуацию. Разорвал контракт, уехал в Саратов. Буквально дней пять потренировался в Саратове, изучал варианты. Принял решение, что мне надо ехать в Нижнекамск. С таким тренерским штабом, составом почувствовал, что будет всё по силам.

– Тренировались в Саратове на базе родного «Кристалла»?

– Да, верно, они мне помогли, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.