Кучеров и Василевский вошли в топ-10 действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг 10 лучших действующих игроков, в который вошли два российских хоккеиста «Тампа-Бэй Лайтнинг» — вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.
Полный рейтинг топ-10 действующих игроков НХЛ:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
2. Натан Маккиннон («Колорадо»).
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).
4. Кейл Макар («Колорадо»).
5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).
6. Александр Барков («Флорида»).
7. Сидни Кросби («Питтсбург»).
8. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).
9. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
10. Куинн Хьюз («Ванкувер»).
В топ-50 из россиян попали Кирилл Капризов (12), Игорь Шестёркин (26), Артемий Панарин (27), Сергей Бобровский (36), Александр Овечкин (50).