Кучеров и Василевский вошли в топ-10 действующих хоккеистов НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг 10 лучших действующих игроков, в который вошли два российских хоккеиста «Тампа-Бэй Лайтнинг» — вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

Полный рейтинг топ-10 действующих игроков НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

2. Натан Маккиннон («Колорадо»).

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).

4. Кейл Макар («Колорадо»).

5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

6. Александр Барков («Флорида»).

7. Сидни Кросби («Питтсбург»).

8. Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

9. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»).

В топ-50 из россиян попали Кирилл Капризов (12), Игорь Шестёркин (26), Артемий Панарин (27), Сергей Бобровский (36), Александр Овечкин (50).