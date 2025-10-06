Скидки
Федотов — о Нижнекамске: природа, тихий, спокойный город. Всё устраивает

Федотов — о Нижнекамске: природа, тихий, спокойный город. Всё устраивает
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов охарактеризовал Нижнекамск как тихий и спокойный город.

– У вас наверняка были другие варианты, помимо Нижнекамска. Чем всё-таки привлёк «Нефтехимик»?
– В первую очередь – тренерский штаб, их система игры мне подходит, она мне знакома и понятна. Есть знакомые в руководстве. Мой брат играл до этого в Нижнекамске, только положительные отзывы у него остались о команде, о городе. И я за этот месяц могу их только подтвердить, всё устраивает. Живу на базе, природа, тихий, спокойный город, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Комментарии
