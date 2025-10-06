Андрей Назаров назвал главную особенность нынешнего сезона КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров отметил высокий уровень конкурентоспособности команд в текущем сезоне КХЛ.

«Нынешний чемпионат получается одним из наиболее конкурентоспособных за всю историю КХЛ. Думаю, что это главная особенность сезона. Серьёзно выровнялся уровень команд, каждый может обыграть каждого, хотя фавориты, безусловно, всё равно известны. Но в любом случае за Кубок Гагарина будут бороться не одна-два команды, а сразу несколько клубов. Свою роль играет и потолок зарплат, хотя мы видим, что определённые лазейки в регламенте всё равно есть. В общем, хоккей продолжает оставаться одним из самых популярных видов спорта в России, что не может не радовать», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.