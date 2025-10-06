Бывший советский судья: исход матча «Авангард» — «Локомотив» решил арбитраж

Бывший советский арбитр Юрий Карандин заявил, что исход матча между «Авангардом» и «Локомотивом» решила грубая судейская ошибка.

— Встречались лидеры конференций, у нас в Сибири эта игра за первое место в КХЛ вызвала огромный ажиотаж. Тем обиднее, что её исход, по сути, решил арбитраж.

— В чём ошибка?

— Счёт 1:1, второй период, шайба на пятачке «Локомотива», форвард «Авангарда» Леука ногой сзади делает подсечку защитнику Береглазову. Железобетонный и травмоопасный фол! Я бы дал две минуты, но по очередным и самым свежим уточнениям от главного судьи это может потянуть и на пять. Тем не менее свисток не прозвучал, шайба через доли секунды проходит мимо упавшего Береглазова прямо на клюшку Леуке – гол. Ставший победным в матче.

Но это ещё не всё, дальше – клубок последствий. Боб Хартли справедливо возмущён, берёт тренерский запрос, получает две минуты штрафа – и Омск забивает третий гол. После чего взрывается лидер «Локомотива» Радулов, обкладывает судью – и получает удаление до конца матча. Радулов – сложный для судейства хоккеист, но тут его просто спровоцировали. И окончательно сделали игру.

Для нас, арбитров, это провал. Одна грубая судейская ошибка приводит к целой цепочке последствий и ломает всю игру. Матч сделан! В наше время это был бы большой судейский скандал – а сейчас почему-то тишина, — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.