Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бывший советский судья: исход матча «Авангард» — «Локомотив» решил арбитраж

Бывший советский судья: исход матча «Авангард» — «Локомотив» решил арбитраж
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский арбитр Юрий Карандин заявил, что исход матча между «Авангардом» и «Локомотивом» решила грубая судейская ошибка.

— Встречались лидеры конференций, у нас в Сибири эта игра за первое место в КХЛ вызвала огромный ажиотаж. Тем обиднее, что её исход, по сути, решил арбитраж.

— В чём ошибка?
— Счёт 1:1, второй период, шайба на пятачке «Локомотива», форвард «Авангарда» Леука ногой сзади делает подсечку защитнику Береглазову. Железобетонный и травмоопасный фол! Я бы дал две минуты, но по очередным и самым свежим уточнениям от главного судьи это может потянуть и на пять. Тем не менее свисток не прозвучал, шайба через доли секунды проходит мимо упавшего Береглазова прямо на клюшку Леуке – гол. Ставший победным в матче.

Но это ещё не всё, дальше – клубок последствий. Боб Хартли справедливо возмущён, берёт тренерский запрос, получает две минуты штрафа – и Омск забивает третий гол. После чего взрывается лидер «Локомотива» Радулов, обкладывает судью – и получает удаление до конца матча. Радулов – сложный для судейства хоккеист, но тут его просто спровоцировали. И окончательно сделали игру.

Для нас, арбитров, это провал. Одна грубая судейская ошибка приводит к целой цепочке последствий и ломает всю игру. Матч сделан! В наше время это был бы большой судейский скандал – а сейчас почему-то тишина, — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Радулова выгнали с матча, «Авангард» не оставил шансов «Локомотиву»! Омск уже лидер сезона
Радулова выгнали с матча, «Авангард» не оставил шансов «Локомотиву»! Омск уже лидер сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android