Максим Федотов: Козырев многое дал и для «Торпедо», и лично мне

Максим Федотов: Козырев многое дал и для «Торпедо», и лично мне
Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов высказался о влиянии на его карьеру тренера Андрея Козырева.

– Система Гришина наверняка похожа на «Торпедо» при Ларионове в сезоне-2022/2023?
– Есть что-то такое, это система Андрея Козырева.

– То есть прорыв «Торпедо» в том сезоне вы связываете скорее с Козыревым, а не с Ларионовым?
– Не могу сказать, чьё это было «Торпедо», скажу только, что Андрей Леонидович – потрясающий специалист, который очень многое мне дал лично и многое дал для команды.

– «Северсталь» Козырева – ролевая модель для «Нефтехимика»? Команда с ограниченными финансовыми возможностями добивается спортивного успеха, показывая при этом красивый хоккей.
– Весь вопрос в доверии тренерского штаба. Ребятам доверяют, а любой игрок может заиграть на доверии. Это психология, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
