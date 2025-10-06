Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин — лидер, но его догоняют канадцы, Ларионов — почти последний

Рейтинг тренеров КХЛ: Разин — лидер, но его догоняют канадцы, Ларионов — почти последний
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (8)Андрей Разин«Металлург»
2 (6)Ги Буше«Авангард»
3 (3)Жерар Галлан«Шанхайские Драконы»
4 (4)Боб Хартли«Локомотив»
5 (17)Алексей Кудашов«Динамо» М
6 (11)Николай Заварухин«Автомобилист»
7 (2)Алексей Исаков«Торпедо»
8 (1)Игорь Гришин«Нефтехимик»
9 (10)Игорь НикитинЦСКА
10 (13)Андрей Козырев«Северсталь»
11 (7)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
12 (15)Леонид Тамбиев«Адмирал»
13 (12)Алексей Жамнов«Спартак»
14 (5)Бенуа Гру«Трактор»
15 (18)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
16 (-)Вячеслав Буцаев«Сибирь»
17 (22)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
18 (9)Михаил Кравец«Барыс»
19 (19)Владимир КрикуновХК «Сочи»
20 (20)Павел Десятков«Лада»
21 (16)Игорь ЛарионовСКА
22 (14)Александр Гальченюк«Амур»
Материалы по теме
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
Эксклюзив
«Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно». Интервью с Епанчинцевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android