КХЛ определила лучших игроков четвёртой недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов четвёртой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Владислав Подъяпольский («Динамо» М), одержавший одну победу в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,45 и процентом отражённых бросков 95,65%.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Роберт Нарделла («Торпедо»), набравший 5 (1+4) очков в четырёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Павел Порядин («Спартак»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+1».

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Даниил Карпович («Автомобилист»), набравший 1 (0+1) очко в двух матчах недели с показателем полезности «+5».