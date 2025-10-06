Скидки
Защитник «Нефтехимика» Федотов рассказал о желании сыграть против брата Ильи

Защитник «Нефтехимика» Федотов рассказал о желании сыграть против брата Ильи
Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов заявил, что хочет сыграть против своего брата Ильи Федотова, который выступает за «Салават Юлаев».

– Ранее из «Торпедо» в СКА и из СКА в «Сочи» переходили вместе с братом, сейчас Илья в «Салавате Юлаеве». Не получилось вновь состыковаться с ним в один клуб?
– Вариант играть вместе был, но, взвесив все варианты, решили, что Илья поедет в Уфу, а я в Нижнекамск, на данный момент так будет лучше.

– Скучаете друг по другу?
– Разумеется. Жду матча с «Салаватом Юлаевым». У нас так и не получилось сыграть друг против друга, когда я играл за «Торпедо», а он был как раз в Нижнекамске. Дай бог, получится сейчас, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
