Канадский игрок «Нефтехимика» — о русском языке: каждый день запоминаю пару слов

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал об успехах в изучении русского языка и заявил, что комфортно чувствует себя в Нижнекамске.

«Я учу русский чуть-чуть. Я всё время что-то спрашиваю партнёров по команде. Стараюсь слушать тренера и меньше переводить его речь, насколько это возможно. Каждый день стараюсь запоминать пару новых слов. Я знаю примерно 50 слов. Этого мне хватает, чтобы комфортно чувствовать себя в Нижнекамске. А так мой лучший друг – специальное приложение для перевода», – цитирует Профаку Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ Профака сыграл за нижнекамцев 12 матчей и набрал 4 (2+2) очка.