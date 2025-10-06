Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский игрок «Нефтехимика» — о русском языке: каждый день запоминаю пару слов

Канадский игрок «Нефтехимика» — о русском языке: каждый день запоминаю пару слов
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Лука Профака рассказал об успехах в изучении русского языка и заявил, что комфортно чувствует себя в Нижнекамске.

«Я учу русский чуть-чуть. Я всё время что-то спрашиваю партнёров по команде. Стараюсь слушать тренера и меньше переводить его речь, насколько это возможно. Каждый день стараюсь запоминать пару новых слов. Я знаю примерно 50 слов. Этого мне хватает, чтобы комфортно чувствовать себя в Нижнекамске. А так мой лучший друг – специальное приложение для перевода», – цитирует Профаку Legalbet.

В текущем сезоне КХЛ Профака сыграл за нижнекамцев 12 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Материалы по теме
Легионер «Нефтехимика» назвал любимое блюдо татарской кухни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android