Хоккей

Максим Федотов рассказал, почему хочет играть как шведский защитник Эрик Карлссон

Максим Федотов рассказал, почему хочет играть как шведский защитник Эрик Карлссон
Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов заявил, что в своей игре ориентируется на игрока обороны «Питтсбург Пингвинз» Эрика Карлссона.

– 65-ый номер вы взяли, поскольку следили за Эриком Карлссоном. С игровой точки зрения на него ориентируетесь?
– Всю карьеру под этим номером играю. С детства за Карлссоном следил, нравилось, как играл. Вообще я за всеми защитниками слежу, нравятся те, которые умные, кататься умеют, бросать, подключаться к атаке.

– И всё-таки у защитников такого плана как Эрик Карлссон есть оборотная сторона – не лучшая игра, собственно, в обороне. Уделяете внимание этому компоненту?
– Разумеется, атака атакой, но в первую очередь аккуратно надо действовать, я же защитник. Но в принципе у нас в «Нефтехимике» сейчас все везде играют. Пять в обороне – пять в атаке, нет строгих позиций, ограничений. Но понятно, что обрезаться не нужно, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
