Федотов — о сравнениях с Кейлом Макаром: приятно, но моя фамилия Федотов

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов высказался о сравнении с игроком обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром, которое приводил бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

– Вас также сравнивали с Кейлом Макаром. Приятны подобные сравнения?

– Сравнивали, приятно, но моя фамилия Федотов, и я просто учусь у ребят, которые играют в лучшей лиге мира, ориентируюсь по ним как на примере. У всех стараюсь что-то взять для себя.

– Из россиян кого-то выделите конкретно?

– У нас много хороших защитников, но конкретного кумира нет, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.