Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федотов — о сравнениях с Кейлом Макаром: приятно, но моя фамилия Федотов

Федотов — о сравнениях с Кейлом Макаром: приятно, но моя фамилия Федотов
Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов высказался о сравнении с игроком обороны «Колорадо Эвеланш» Кейлом Макаром, которое приводил бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг.

– Вас также сравнивали с Кейлом Макаром. Приятны подобные сравнения?
– Сравнивали, приятно, но моя фамилия Федотов, и я просто учусь у ребят, которые играют в лучшей лиге мира, ориентируюсь по ним как на примере. У всех стараюсь что-то взять для себя.

– Из россиян кого-то выделите конкретно?
– У нас много хороших защитников, но конкретного кумира нет, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Федотовым читайте на «Чемпионате»:
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Эксклюзив
«Приехал в Нижнекамск, чтобы выиграть Кубок Гагарина». Неожиданный козырь «Нефтехимика»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android