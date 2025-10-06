Федотов — о Зубове: он очень помог мне в плане роста как игроку, ехал в Питер к нему

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов высказался о работе с тренером Сергеем Зубовым во время выступления за «Сочи».

– Наверняка много выучили за время работы с Сергеем Зубовым? Один из лучших защитников в истории страны.

– Да, конечно, работали и в СКА с ним, и в «Сочи». Он очень помог мне в плане роста как игроку, я ехал в принципе в Питер изначально именно к нему, чтобы с ним вместе поработать. Потрясающий игрок, специалист, большая честь была с ним работать, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Максим Федотов выступал за «Сочи» в прошлом сезоне-2024/2025 КХЛ.