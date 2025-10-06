Защитник «Нефтехимика» Федотов рассказал о планах выиграть Кубок Гагарина в Нижнекамске

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина в составе нижнекамского клуба.

– Ранее вы говорили, что рассматриваете КХЛ только как ступень на пути к мечте – игре в НХЛ. Эти планы ещё актуальны?

– Посмотрим, надо сначала здесь закрепиться на достойном уровне. Провести сильный сезон, чтобы эти разговоры вести. И упор на командный результат. Постараюсь выиграть Кубок Гагарина с Нижнекамском. Я в первую очередь для этого сюда приехал.

– Вы это не для красного словца сказали? Это настрой всей команды?

– Разумеется. А какая ещё может быть мотивация у клуба? Можете пытаться переубедить, но я до этого играл в Нижнем Новгороде. Про нас тоже говорили, что в плей-офф не попадём, команда никакая, а мы в тот сезон прошли московское «Динамо».

Спокойно вышли во второй раунд, на самом деле могли и дальше проходить, глубины состава только немного не хватило уже, усталость была, травмы, просели. Но всё реально, и состав у «Нефтехимика» приличный. Надо бороться, – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.