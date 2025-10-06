Скидки
Главная Хоккей Новости

Два игрока «Тампа-Бэй» могут быть дисквалифицированы по итогам матча с «Флоридой»

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги объявил о многочисленных штрафных санкциях, связанных с предсезонным матчем между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз».

НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3)     2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3)     3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4)     4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4)     5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4)     6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4)     7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)    

Форвард «Тампа-Бэй» Роман Шмидт оштрафован на 2098,52 $ (максимальная сумма, предусмотренная коллективным соглашением) за толчок клюшкой Картера Вераге из «Флориды».

Игрок «Тампа-Бэй» Гейдж Гонсалвес оштрафован на 3125 $ (максимальная сумма, предусмотренная коллективным соглашением) за толчок клюшкой Эвана Родригеса из «Флориды».

Тафгай Скотт Сабурин из «Тампа-Бэй» пройдёт дисциплинарные слушания за грубость в отношении защитника Аарона Экблада из «Флориды» и может быть дисквалифицирован. Также в слушаниях будет участвовать игрок «Тампа-Бэй» Джей Джей Мозер за грубый удар нападающего «Флориды» Йеспера Боквиста.

Обе команды набрали в общей сложности 322 штрафные минуты, включая 16 удалений до конца матча.

