Два игрока «Тампа-Бэй» могут быть дисквалифицированы по итогам матча с «Флоридой»

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги объявил о многочисленных штрафных санкциях, связанных с предсезонным матчем между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз».

Форвард «Тампа-Бэй» Роман Шмидт оштрафован на 2098,52 $ (максимальная сумма, предусмотренная коллективным соглашением) за толчок клюшкой Картера Вераге из «Флориды».

Игрок «Тампа-Бэй» Гейдж Гонсалвес оштрафован на 3125 $ (максимальная сумма, предусмотренная коллективным соглашением) за толчок клюшкой Эвана Родригеса из «Флориды».

Тафгай Скотт Сабурин из «Тампа-Бэй» пройдёт дисциплинарные слушания за грубость в отношении защитника Аарона Экблада из «Флориды» и может быть дисквалифицирован. Также в слушаниях будет участвовать игрок «Тампа-Бэй» Джей Джей Мозер за грубый удар нападающего «Флориды» Йеспера Боквиста.

Обе команды набрали в общей сложности 322 штрафные минуты, включая 16 удалений до конца матча.