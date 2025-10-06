Скидки
Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко выведен из списка травмированных

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба белорусского клуба.

В текущем сезоне Демченко провёл лишь один матч, пропустив четыре шайбы от «Нефтехимика» (3:4). В прошлом регулярном сезоне за команду Демченко провёл 28 матчей, отразив 93,3% бросков. Его коэффициент надёжности составил 1,71. В Кубке Гагарина — 2025 Василий сыграл в 10 матчах при 92,3% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 2,29. Демченко стал первым вратарём в истории минского «Динамо», сыгравшим «на ноль» в плей-офф.

Следующий матч «Динамо» проведёт сегодня, 6 октября, в Минске с челябинским «Трактором».

