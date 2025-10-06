Юрий Карандин назвал фамилию судьи, который, по его мнению, не тянет уровень КХЛ

Бывший советский арбитр Юрий Карандин заявил, что судья Сергей Морозов неоднократно допускает грубые ошибки; например, он не зафиксировал фол на защитнике «Локомотива» Алексее Береглазове перед победным голом «Авангарда».

— Кто конкретно виноват в омском скандале?

— Я ещё в прошлом сезоне после истории с Ожигановым отмечал, что третий номер, молодой судья Морозов, не тянет уровень КХЛ, тем не менее его постоянно подтаскивают, причём к центральным играм. Зачем это делается – многие понимают. Интересно, будут ли санкции на этот раз — или опять нет? Когда увидел, что именно Морозов будет обслуживать матч в Омске, понял, что можно ждать скандала. К сожалению, его и дождались. Стыдно, что в нашем хоккее занимаются такими вещами, — приводит слова Карандина Russia-Hockey.