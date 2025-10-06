Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрий Карандин назвал фамилию судьи, который, по его мнению, не тянет уровень КХЛ

Юрий Карандин назвал фамилию судьи, который, по его мнению, не тянет уровень КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский арбитр Юрий Карандин заявил, что судья Сергей Морозов неоднократно допускает грубые ошибки; например, он не зафиксировал фол на защитнике «Локомотива» Алексее Береглазове перед победным голом «Авангарда».

— Кто конкретно виноват в омском скандале?
— Я ещё в прошлом сезоне после истории с Ожигановым отмечал, что третий номер, молодой судья Морозов, не тянет уровень КХЛ, тем не менее его постоянно подтаскивают, причём к центральным играм. Зачем это делается – многие понимают. Интересно, будут ли санкции на этот раз — или опять нет? Когда увидел, что именно Морозов будет обслуживать матч в Омске, понял, что можно ждать скандала. К сожалению, его и дождались. Стыдно, что в нашем хоккее занимаются такими вещами, — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Бывший советский судья: исход матча «Авангард» — «Локомотив» решил арбитраж
Материалы по теме
Быдлячество или субординация? Почему игроки недовольны судейством, а судьи — хоккеистами
Быдлячество или субординация? Почему игроки недовольны судейством, а судьи — хоккеистами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android