Хоккей

Защитник «Автомобилиста» Блэкер ответил на вопрос о принципиальности матча с «Авангардом»

Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер высказался о предстоящем матче в Омске с «Авангардом». В межсезонье защитник подписал контракт с омским клубом, но «Авангард» расторг соглашение спустя полтора месяца.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
1 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски) – 03:14 (5x4)     1:1 Хрипунов (Романцев) – 13:30 (5x5)    

— Джесси, если без шуток, будет ли сегодняшний матч с «Авангардом» для тебя особенным?
— Нет. Настраиваюсь как и на любой другой матч. Конечно, омичи в хорошей форме сейчас, идут в числе лидеров турнирной таблицы, мы находимся рядом, поэтому это важный матч. Но я думаю, что это не более особенный матч, чем против любой другой команды.

— Есть ли у тебя желание что-то доказать «Авангарду»?
— Я сделал правильный выбор, что вернулся сюда. И я уверен в своём выборе. У всех есть своё мнение, и все готовы доказывать свою точку зрения. Для меня сегодня важно просто играть в мою игру и помочь команде победить.

— Какой ключ к победе в этой игре?
— Уменьшить количество ошибок и попробовать играть в простую игру. Конечно, сказывается, что мы потеряли так много парней, которые не могут помочь нам по разным причинам. Нам нужно играть без ошибок в своей зоне, убрать ненужные потери. Это будет важным фактором, — цитирует Блэкера пресс-служба клуба.

